Nová alba: J. A. R., Visací zámek, Vojta Nedvěd, Martin Vajgl, Sigur Rós a další

Jako by před nástupem prázdnin chtěly vydavatelské společnosti vše dohnat. Pokud tedy v minulých týdnech nevycházelo moc desek výrazných hudebníků, tentokrát se jich sešlo poměrně dost. Silná je sestava českých umělců, v jejímž čele je novinka J. A. R. Ze zahraničních jmen je třeba upozornit na nové počiny kapel Sigur Rós nebo Queens of The Stone Age.

Foto: Novinky Nová alba