Nová alba: Blur, Greta Van Fleet, Barbie a Aerosmith

The Ballad of Darren je deváté studiové album anglické skupiny Blur. Je to její nejkratší deska, první s dobou trvání pod padesát minut. Zpěvák a kytarista Damon Albarn nahrál dema písní během turné s Gorillaz v roce 2022. Kapela ji vnímá jako komentář toho, kde se nyní nachází.