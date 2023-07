Niall Horan vyhlíží po Ostravě Prahu. Bývalý člen kapely One Direction se k nám v březnu vrátí

Když v roce 2016 ohlásila skupina One Direction pauzu, během níž se budou její členové věnovat sólovým dráhám, byl to právě Horan, který byl velmi aktivní. Své první vlastní album Flicker vydal už v říjnu roku 2017. Zůstal na něm věrný mladistvému popu spojenému s lehkým rockem.

Pokračoval druhou deskou Heartbreak Weather a vše korunoval svým letošním třetím albem The Show. Právě k jeho vydání je na turné. Prahu zasáhne jeho druhá část.

„Není nic lepšího než sledovat, jak vám dav zpívá se všemi těmi emocemi ve tváři, a vědět, že si tu píseň spojuje s něčím významným ve svém vlastním životě,“ říká. „Pro mě je to vždycky to nejlepší, co může z psaní písniček vzejít.“