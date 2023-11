Necks přijedou s novým albem

Důvod, proč byly zvoleny stopáže do jednadvaceti minut, a ne obvyklé, hodinové, je prostý - The Necks chtěli, aby se každá kompozice na jejich devatenáctém albu vešla na jednu stranu LP. Celé album se muselo vejít na jedno CD, tedy mít méně než 78 minut. Skladby do dvaceti minut se objevily už na starších deskách, jako byly Chemist z roku 2009 nebo tři roky stará Three či Unfold z roku 2017.