Nakladatele a knihkupce nulová daň těší

„Pokud to tak skutečně bude, tak z toho mám skvělý pocit. Je to výborná zpráva pro celou českou kulturu,“ řekl Právu ředitel nakladatelství Academia Jiří Padevět. „Děkuji vládě, že se rozhodla zařadit Českou republiku mezi civilizované země a zpřístupnit knihy široké veřejnosti. Nulovou DPH na knihy můžeme nalézt ve Velké Británii, kde je historicky daná, a je to to nejlepší, co můžete pro knižní svět udělat,“ uvedl pro Právo Richard Klíčník z nakladatelství Argo. V současné době mají nulovou sazbu na knihy Irsko, Norsko a Velká Británie.