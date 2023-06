Na Sziget zamíří i Cirk La Putyka, na Pohodu Suzanne Vega, na Grape zase Foals

Festival Sziget, jenž se odehraje 10. až 15. srpna 2023 v Budapešti na ostrově Obuda, zveřejnil program svých osmnácti pódií a zón. Na hlavním pódiu se představí Billie Eilish, David Guetta, Imagine Dragons, Florence + The Machine, Lorde, Macklemore, Mumford & Sons nebo Sam Fender. Druhou největší Freedome Stage ovládnou mimo jiné Bonobo, Viagra Boys, Jamie XX, Nothing But Thieves, Moderat, M83 a řada dalších.