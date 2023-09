Na Pražském hradě zazní Válečné rekviem, uvedou ho zvony

Mimořádný koncert bude uveden v rámci festivalu Prague Sounds v době, kdy nedaleko zuří válka: „O tom to právě je, skladba je obrovským monumentem s protiválečným poselstvím, má velikou sílu, je hodně syrová. Negativní emoce z války jdou až úplně na dřeň. Je to opravdu velmi silná kompozice, která by se měla uvádět – když k tomu je příležitost –častěji, protože její dosah je mimořádný. A napomáhá tomu i geniální text.“ Britten použil básně Willfreda Owena, který padl těsně před koncem první světové války.

Vasilek přiznal, že nastudovat dílo není lehký úkol: „Časově je to poměrně náročné, musí se nazkoušet každá složka zvlášť, velký sbor, dětský sbor, sólisté, velký orchestr, malý orchestr a pak ještě všechno dohromady. Protože to děláme podruhé, je to pro všechny spíš radost, ale když jsme s tím v únoru začínali, tak nám to dalo dost zabrat. Ale není to tak, že bych si stěžoval.“

Dílo zahraje orchestr PKF – Prague Philharmonia posílený o členy České filharmonie a Kyjevského symfonického orchestru. „Kyjevský symfonický orchestr je etablované těleso. Spolupráce s ním byla a je výborná. Hráči jsou velmi profesionální a pokorní, perfektně se začlenili do orchestru PKF – Prague Philharmonia,“ uvedl sbormistr.

Počet zapojených souborů, mezi nimiž je i dětský sbor Radost, však není jediný důvod, proč je nastudování náročné, dodal Vasilek: „Obtížné je to už tím, že je to Britten. Jeho hudba není úplně snadná, člověk musí věnovat hodně času tomu, aby do ní pronikl a všemu porozuměl. Není to samozřejmě jednoduché ani posluchačsky, ale neřekl bych, že je to nestravitelné. Hudba je to velmi expresivní, Britten se nebojí komplikované harmonie ani disonancí, ale vše používá jako službu výrazu a obsahu, k zesílení účinku na posluchače.“

Dirigent vzal skladbu jako výzvu: „V hudbě existují těžké skladby, ke kterým je potřeba si hledat cestu a o kterých je všeobecně známé, že je velmi náročné je nastudovat. Toto je jednoznačně jedna z nich. Vážím si toho, že ji mohu dirigovat.“

Už koncert na začátku roku v Rudolfinu byl mimořádný: „Dosah únorového koncertu byl veliký, jednak poselstvím díla, jednak tím, při jaké příležitosti se koncert konal, bylo to jednoleté výročí invaze. Myslím, že atmosféru projektu ovlivnil i fakt, že jsme skladbu dokázali v poměrně krátké době dát dohromady, což nás velmi motivovalo. Už při finálních zkouškách jsme věděli, že to bude dobré. Všichni chápali, proč to děláme a jak je to úžasná hudba.“