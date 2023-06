Na festivalu Korespondance nabídne Compagnie Monad kombinaci tance se žonglováním

Festival se odehrává ve velmi specifických prostorách, jako jsou zámek v Žďáru, v kapli na Zelené hoře nebo na Pivovarském nádvoří, kde vystoupí právě Compagnie Monad. „My jsme vytvořili toto představení právě pro takovéto prostory. Vystupovat na místě, které má samo nějakou energii a atmosféru, dělá show unikátní. Vstoupení tady nebude rozhodně stejné, jako je někde jinde. Zejména to platí o kostelech, které mají svou specifickou architekturu, protože jsou postaveny pro spojení s božským, a to se ve vystoupení projeví,“ řekl Van-Kim Tran a pokračuje: „Už když diváci vstoupí do takovéhoto prostoru, panuje v něm nějaká nálada.“