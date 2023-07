Frontman kapely Gogol Bordello Eugene Hütz přijel na festival. Zve na koncert

Eugene Hütz se do Karlových Varů vrací, hostem festivalu byl v roce 2004, když natáčel v Česku právě s režisérem Lievem Schreiberem a hercem Elijahem Woodem film Naprosto osvětleno (Everything Is Illuminated).

Eugene Hütz společně s dalšími muzikanty v loňském roce nahráli píseň The Man With the Iron Balls, věnovanou ukrajinskému prezidentovi Volodymiru Zelenskému. Ve studiu se s ním mimo jiné sešli i frontman kapely Primus Les Claypool, syn Johna Lennona Sean nebo bubeník skupiny The Police Stewart Copeland.