Deník Právo a Novinky.cz jsou už 20 let hlavním mediálním partnerem filmového festivalu

„S panem Bartoškou a s panem Porybným jsme seděli v hotelu a probírali jsme, zda by nestálo za to, abychom se pustili do spolupráce. Jak pro nás, tak pro deník Právo to byl poměrně odvážný krok,“ uvedl Mucha. „Významný mediální dům vám může pomoct, protože vědí některé věci dřív, vědí některé věci lépe, znají spoustu lidí a také dokážou o festivalu mluvit,“ doplnil.