Lidé se loučí s Janou Šulcovou

Do konce osmdesátých let šla z role do role a umisťovala se na předních příčkách popularity. Hrála v mnoha filmech a seriálech, například v My všichni školou povinní, Tajemství proutěného košíku, Operace mé dcery, Panenka. Po roce 1989 jí větší příležitost poskytl režisér Ondřej Trojan ve filmu Občanský průkaz. Nominaci na Českého lva Janě Šulcové vynesla role ve filmu Kobry a užovky Jana Prušinovského (2015). Jejím posledním filmem byl mysteriózní thriller Daria z roku 2020.