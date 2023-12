Legendární Bob Marley plánuje dobýt kina

Jeden muž. Jedno poselství. Jedna revoluce. Jedna legenda. To je kombinace slov, která tvůrci nového filmu Bob Marley: One Love spojili se slavným muzikantem. Jeho podtitulem je konstatovaní: některé hlasy zůstávají věčně. Do kin vstoupí 18. ledna 2024. Nyní představuje trailer.

Bob Marley: One LoveVideo: CinemArt

Snímek, který se natáčel mimo jiné ve Velké Británii, je podle jeho tvůrců oslavou nejen jedné hudební ikony, ale také lásky a života samotného. Příběh Boba Marleyho zachytí jeho cestu, která začínala na Jamajce a končila na absolutním uměleckém vrcholu. Obraz událostí by měl být poměrně přesný. Na filmu se totiž podílela také jeho rodina, která pomáhala dokreslit portrét výjimečného hudebníka. V hlavních rolích se představí Kingsley Ben-Adir jako Bob Marley a Lashana Lynchová jako jeho manželka Rita. Vše režíroval Reinaldo Marcus Green. Premiéru ve světových kinech si snímek odbude 18. ledna. Do českých vstoupí 15. února. Krátký život Jamajčan Bob Marley (1945–)1981) patří k největším hudebním legendám 20. století. Proslavil nejen Jamajku, rastafariánskou víru, marihuanu, ale hlavně styl reggae. Zemřel ve 36 letech na rakovinu. Časopis Rolling Stone ho v roce 2004 zařadil na 11. místo v seznamu nejlepších hudebních umělců všech dob.