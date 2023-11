Laibach vystoupí v paláci Hybernia

Právě osm různých verzí Love Is Still Alive zahajovalo poslední koncerty Laibach v rámci aktuálního turné. Po nichž následovala směs starších i novějších skladeb. Došlo na The Coming Race či Ordnung und Disziplin z desky Ein Musikal aus Deutschland a zejména písně Lepo – Krasno a Glück Auf! z letošního alba Sketches From The Red Districts. Na něm se Laibach vracejí tematicky do hornického města Trbovlje, kde vznikli, a rozporují dokonce svá vlastní východiska a kořeny.