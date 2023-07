Kurátorky Jitka Hlaváčková a Elis Unique: Neustále se pohybujeme na rozhraní fyzického a virtuálního světa

Elis Unique: Otevřená výzva na téma „Virtuální tělo společnosti“ byla rozdělena do čtyř kategorií: video art, video instalace, živá performance v Praze a živá performance realizovaná na dálku pomocí živého streamu. V první fázi přihlášené projekty posuzovaly kurátorky projektů z hlediska umělecké kvality, relevanci k tématu a vhodnosti jejich prezentace v rámci formátu festivalu, jenž pracuje s veřejným prostorem.

Jitka Hlaváčková: Na základě projektů přijatých v rámci open callu jsme vybrali 15 videí, 4 živé performance a 2 projekty jsme zařadily do skupinové výstavy Strom, člověk, zvíře, stroj. O hybridních komunitách. Autory těchto dvou děl jsou Peter Bill, který připravil dokument o sedmi stromech, které přežily výbuch atomové bomby v Hirošimě, druhým dílem je kolektivní projekt Be-coming the Tree, za nímž stojí estonská umělkyně Jatun Risba. Kromě toho bychom mohly zmínit, že naše letošní hvězdy, umělecké duo VestAndPage, které vystavuje v domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, vzešly naopak z loňska, letos se staly rezidenty nadace Prague Biennale. Podobně jsme i letos navázali spolupráci pro další ročník s několika umělci, jejichž projekty nebyly, zejména z finančních důvodů, realizovatelné.