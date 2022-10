Kunderovo Nevědění vychází v audio verzi

Nevědění převedla do autorovy mateřštiny jeho tradiční překladatelka Anna Kareninová. Jde o další Kunderovu meditaci nad osudy emigrantů. Hlavní hrdinka Irena utekla z Prahy v roce 1968 a usadila se v Paříži, kde si našla práci i přátele. Necítí se však nikde pořádně doma. V Čechách už to nejde a francouzští přátelé se diví, že nechce jet domů, když komunismus padl. Pak potká Josefa, bývalého milence, který také emigroval. Kundera analyzuje věčnou touhu člověka vracet se na místa nebo do časů, které má rád, a zjišťuje, že jde o naprostou iluzi. Vracet se nikam nejde, svět je ve věčném pohybu.