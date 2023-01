Komik Dylan Moran se v dubnu vrátí do Prahy s novou stand-up show

Irský komik a herec Dylan Moran v dubnu znovu zavítá do Prahy, aby představil svou novou stand-up show s názvem We got this, které se zatím dostává v britských médiích velmi pozitivních kritik.

Foto: PRÁVO – Petr Hloušek Komik Dylan Moran o svém vystoupení říká, že je to jedno dlouhé povídání.