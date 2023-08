Knižně vydané poznámky a texty Amy Winehouseové připomenou i její sny

„Vždy jsme chtěli, aby svět poznal skutečnou Amy, její původ a to, co ji pohánělo. Ve všech směrech to bylo obyčejné židovské dítě z Londýna, které dělalo normální věci, chodilo na dramatické kurzy, milovalo svou babičku, mámu, tátu, bratra. Amy byla loajální, velkorysá přítelkyně, která chtěla každému pomoci. Byla úžasná bytost, která v každém viděla to nejlepší,“ napsali rodiče Janis a Mitch Winehouseovi v předmluvě knihy.