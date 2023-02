Klaun Slava Polunin: Charlieho Chaplina ctím jako svého učitele

Nejsem moc upovídaný člověk, i když mě v posledních letech čím dál víc fascinují slova, přitahuje mě myšlenka psát knihy, na jejichž stránkách bych mohl předávat to, co jsem se za ta léta kreativity naučil: o umění a o životě… Nechtěl bych dělat nic, co by nepřineslo radost mně, mým přátelům a mému publiku. Tak jsem si podle toho zařídil celý svůj život a nastavil tak i svůj tým. Oslava života se tak stala mou každodenní náplní.