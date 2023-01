Karin Ann, bojovnice za práva LGBTQ+ komunity, v nové písni rozporuje známé rčení

Česko-slovenská zpěvačka Karin Ann přichází se singlem For A Moment. Skladba je zajímavá i svým sociálně uvědomělým tématem. Dvacetiletá zpěvačka, která se aktivně angažuje v boji za práva LGBTQ+ komunity, přiznává, že píseň napsala poté, co si připomněla citát „co tě nezabije, to tě posílí“.

Karin Ann v klipu k písničce For A MomentVideo: archiv umělkyně