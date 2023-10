Jon Fosse je pro Nory žijícím klasikem, říká překladatelka jeho dramat Karolína Stehlíková

Duší je básník, poezie ho provází od začátku jeho tvorby. I když debutoval jako romanopisec, básně píše průběžně po celou dobu. Všechny jeho texty mají zřetelně básnické kvality. To, že psal i pro děti, není tak zvláštní, protože v Norsku téměř každý trochu úspěšnější spisovatel nějakou dětskou knihu napíše.

Za co především přichází Nobelova cena?

Divadlo ho začalo velmi bavit, zůstal mu věrný mnoho let. Potom se ale od dramatické tvorby odklonil a v poslední době se věnoval rozměrnému opusu Septologie. Jon Fosse je velmi plastická literární osobnost.

Co je na jeho autorském rukopisu výjimečné?

Jeho specifičnost spočívá v úspornosti a jednoduchosti. Větné struktury, verše nebo dramatické repliky jsou stručné, s omezenou slovní zásobou, často postrádají interpunkci, a tím jaksi jdou na kost vlastního sdělení. Je to jazyk sporý, ale zároveň básnivý.

Znáte ho osobně. Co jej charakterizuje?

Fosse není výjimkou. Znám ho mnoho let, a když jsme se poprvé potkali v roce 2001 na veletrhu Svět knihy, pamatuji si, že byl velmi nesvůj. Nemá rád záři reflektorů. Vlastně jsme byli nesví oba, ale zjistili jsme, že to vyřeší balené cigarety.

Pro Nory je žijícím klasikem, má status ikony. Můžeme to vidět i na tom, že mu v roce 2011 byla přidělena rezidence v areálu královského paláce v Oslu. Je to malý, nenápadný dům, jejž král uděluje k užívání norským umělcům, kteří se nějak zasloužili o dobré jméno země. Jon Fosse tam nebydlí trvale, ale zdržuje se tam. Je to krásný prostor s geniem loci.