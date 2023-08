Jiří Tichota vzpomíná: Jiří Černý byl kus mého života. Kus, který sotva někdo nahradí

„Od mládí jsme vedle sebe vyrůstali. Scházeli jsme se v evangelické mládeži, což je záležitost nevelkého množství lidí. Schůzky se nicméně konaly v časech totality a věřící lidé k sobě měli apriori blízko. Scházela se tam spousta lidí, které jsem pak v nejrůznějších oborech znovu nacházel mezi těmi slušnými, ať už šlo o profesory, učitele, či vědce. Jsem rád, že to mohu říct i o Jiřím,“ vzpomíná Tichota.

„Byl obdařen talentem rozpoznat dobré umění, nejenom muziku, od špatného. Nikdy se netajil tím, že není žádný teoretik. Já, který jsem studoval hudební vědu, jsem s ním ne vždy souhlasil v tom, co o hudbě prohlašoval v jejím technickém rozměru. U něj ale nešlo o nic formálního. Když o něčem mluvil, měl dar dostat se k jádru věci,“ pokračuje.

Podle něho bylo jedno, které pojmy z hudby zná, protože to, co říkal, říkal jako člověk, jenž měl obrovský přehled.

„Jeho sbírka cédéček vypadala legračně, byla jich u nich doma plná chodba od země ke stropu. On ale nebyl sběratel, který jich chtěl mít nejvíce. Všechna je naposlouchal, znal je a uměl z nich při svém vyprávění a psaní použít příklady,“ pokračuje Tichota.

Na Černého vzpomíná jako na člověka, který vždycky mluvil pravdu a dokázal říkat i věci nepříjemné. Většina muzikantů mu za to prý děkovala, protože dříve či později pochopila, že má pravdu.

„Byl velmi kamarádský, dobře známé jsou i případy projevů jeho lidské statečnosti. Vždy pro mě zůstal morálně čistý. Nikdy netoužil využít toho, že se v době revoluce ocitl na politické scéně, ke zlepšení své osobní kariéry nebo postavení. Nabízeli mu všelijaké funkce, pokud vím, i ministra kultury. On ale chtěl dělat to, o čem věděl, že to dělá dobře,“ říká Tichota.