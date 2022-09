Jičínskou pohádku nezastavila válka ani krize

Pohádka, kde dobro vždy zvítězí nad zlem, se nakonec prosadí všude, a samozřejmě v Rumcajsově městě, kde dostaly ukrajinské děti šanci načas zapomenout a jičínské si oddechnout od školních povinností. „Bavit se společně stále umíme, což je důležité. Krize, nekrize, válka, neválka,“ konstatoval starosta Jičína Jan Malý (ANO). „Jičín nabízí možnost alespoň načas nemyslet na starosti,“ doplnil senátor a nikoliv pohádkový, nýbrž skutečný hrabě Tomáš Czernin (TOP 09).

Pochod pohádkových bytostí Jičínem letos po jednatřicáté zmobilizoval virbl emeritního bubeníka festivalu Ladislava Khola. „Letos jsem bubnoval opravdu s gustem. Kéž by to bylo všude takové jako tady, myslím pohádkové,“ podotkl 67letý Khol.

Odhadem pětitisícovému průvodu v duchu letošního motta: Komu se nelení, tomu se zelení, dominovala skupina zahradníků s výpěstky. Pěstitele obletovaly děti v maskách užitečného hmyzu.

Foto: Vladislav Prouza, Právo Jičín město pohádky

Ještě nikdy v minulosti nebyl odkaz jičínského pohádkového festivalu, jemuž by spíše slušelo vedlejší motto jednoho z předchozích ročníků: Kdo chce všechno, nemá nic, natolik aktuální jako letos. „Když se člověk v životě nedočká, aby pravda zvítězila a zlo bylo potrestáno, v pohádce to zažije. Akorát je divné, že dokud jsou děti dětmi, jsou vždy na straně dobra. Fandí Honzovi proti drakovi, ale jakmile dospějí, tak se mnozí dají do služeb draka,“ řekl před lety Právu občasný festivalový host Zdeněk Svěrák svázaný s Jičínem dětským pobytem v nedalekém Kopidlně.

Ukrajinská válka spolu s energetickou krizí letošní festival přesto citelně poznamenala. Akce se podobně, jako v loni kvůli covidu, odehraje v komornější podobě. „Výrazně vypadli sponzoři, jejichž příspěvky tvořily nejpodstatnější část festivalových příjmů,“ konstatoval za významného festivalového partnera město Jičín místostarosta Petr Hamáček (Sdružení pro Jičín).

Komornější ráz naordinoval loňskému festivalu, po předloňské covidové pauze, doznívající covid. Hlavní festivalové dějiště se přesunulo z centrálního Valdštejnského náměstí do zámeckého parku, v jehož kulisách se odehraje i letos. Pořadatelé kvůli škodlivosti pro zvířata i lidi zrušili tradiční ohňostroj.

Návštěvníci zaplatí za vstup do festivalového parku tři sta korun na celý festivalový program a padesátku za děti od tří do dvanácti let. „Není to nejšťastnější. Bez peněz ale festival nebude,“ podotkla hlavní organizátorka festivalu Zuzana Vavřincová.

Festival tradičně nabídne pestrý program složený z divadel, koncertů, soutěží nebo tvůrčích dílen. Vrcholem bude sobotní představení souboru V.O.S.A. Theatre s velkými svítícími loutkami mořských živočichů.