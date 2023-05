Je čas na poslední kolo. Aerosmith se opět loučí

V září letošního roku odstartuje severoamerické turné Peace Out. Měla by to být série čtyřiceti posledních koncertů americké rockové kapely Aerosmith. „Je čas na poslední kolo!“ hlásají její členové. Turné odstartuje 2. září ve Filadelfii a skončí 26. ledna 2024 v Montrealu.

Foto: Petr Hloušek, Právo Steven Tyler při koncertě Aerosmith v Praze.

Není to poslední loučení Aerosmith, podobný záměr měli už před lety. V roce 2017 absolvovali v rámci Aero-Vederci Baby! Tour sérii vystoupení v Evropě. Potom se ale ukázalo, že zamýšlejí odehrát ještě další koncerty. Chystaného rozlučkového turné se nezúčastní bubeník Joey Kramer, který s kapelou hrál naposledy v roce 2020. Kvůli zranění ruky předtím nebubnoval sedm měsíců, ovšem po uzdravení došlo k zajímavé situaci. Jeho spoluhráči se postavili proti tomu, aby se do sestavy vrátil, a on dokonce zvažoval, že na ně podá žalobu. Nakonec se v únoru 2020 k ostatním připojil. V době pandemie covidu-19 se nicméně soustředil především na péči o své zdraví, rodinné záležitosti a v červnu 2022 mu ve věku 55 let zemřela manželka Linda. Na to konto se rozhodl, že na chystané turné nepojede, a za bicí soupravou ho nahradí jeho technik John Douglas. Kromě něho jsou v sestavě zpěvák Steven Tyler, kytaristé Joe Perry a Brad Whitford a baskytarista Tom Hamilton.