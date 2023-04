Jazzman Oran Etkin: Hudba potlačuje nenávist

Učil jsem malé děti v New Yorku a napadlo mě, že bych jim mohl dát pro jejich vztah k hudbě víc. Připravil jsem tedy dvanáct dvacetiminutových lekcí denně, na kterých jsem pouštěl hudbu pro děti i dospělé a vyprávěl o ní. Tak vznikl cyklus, který dnes prezentuji i v České republice.

Hlavní myšlenkou mé metody je, že hudební nástroje jsou zosobněny, mají jména. Jedno tříleté dítě chtělo doma svým rodičům názorně ukázat, co jsme probírali. Předvedlo jim jednu lekci a jeden z nástrojů pojmenovalo timbalooloo. Tím dalo název celému projektu.

Má rodina se do Ameriky přestěhovala, když mi byly čtyři roky. Žili jsme v Bostonu.

Jste držitelem ceny Grammy. Za co jste ji získal?

Jsem jejím spoludržitelem za kompilační album All About Bullies… Big and Small. Podílela se na něm řada muzikantů a autorů, já byl jedním z nich. Vyšlo v roce 2011 a poukazuje na šikanu.