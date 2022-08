Jak harmonikový kocour Libuše Niklové dobyl celý svět

Sběratel, badatel a autor výstavy Lukáš Toman za více než deset let vypátral a zdokumentoval přes 160 verzí harmonikových hraček. „Začalo to u mě asi v roce 2011. Základem sbírky bylo deset originálních harmonik ve špičkovém stavu, zakoupených najednou v jednom antik shopu,“ popisuje Toman, který má v rodinné sbírce kromě zahraničních verzí hraček několik set originálů, které také designovala Libuše Niklová (1934 až 1981).

„Je to složitější, časově náročnější a nudnější než jen cestovat a kupovat. I náklady jsou někdy vyšší. Jsou za tím tisíce hodin prohledávání internetu, psaní stovek e-mailů. V každé zemi se snažím najít osoby, které se tam vyznají, nejlépe sběratele hraček nebo starožitníky. Občas něco naleznou oni. Tyto hračky jsou ve většině zemí nesmírně vzácné a skoro všechny, kromě polských, jsem viděl za těch deset let jen jednou,“ přibližuje svůj sběratelský přístup.

Některé kousky doprovázejí zajímavé příběhy. Kupříkladu kocour z Guatemaly se dostal s malou holčičkou při emigraci do Spojených států a po jejím úmrtí o desítky let později byl dán do prodeje. „Zakoupil ho vetešník, který ho prodával jako halloweenskou kočku. Poté se ještě ztratil asi na měsíc americké poště, ale nakonec to dobře dopadlo a dorazil,“ prozrazuje Toman.