Identita. Aleš Najbrt provede diváky českým grafickým designem

„Seriál určitě může pomoci povědomí veřejnosti o českém grafickém designu, je důležité, aby ukazoval to nejlepší, co v grafickém designu je. Myslím si, že je to hlavně knižní design, kde jsme na vysoké úrovni, stejně tak grafické zpracování plakátů – divadelních, filmových i různých kulturních akcí,“ říká Najbrt.