RECENZE: Zatím je to dobrý. Harlej nekalkuluje, prostě nabízí další pecky

Novinka Zatím je to dobrý dopadla také dobře. Není tak silná jako její předchůdkyně, ale Harlej si na ní upevnil pozici.

Příští rok tu tahle pražská kapela bude třicet let. Své směřování si určila hned s prvním albem Aj mena ou bejby hel (1995), které je v její diskografii nejspíš nejslavnější. Později přicházela s lepšími či méně dobrými počiny, zásadně ale kvalitativně moc nevybočovala. Je to pravověrná rocková kapela těžící z hard rocku, tuzemského bigbítu a jasné melodiky.

Zatím je to dobrý je její čtrnácté album. Není třeba, aby na něm posluchače či kritiky přesvědčovala, že její členové jsou vyzrálí muzikanti, ani že zpěvák Tomáš Hrbáček je ve studiu mnohem jistější než naživo a jeho výraz charakter Harleje už mnoho let zásadně spoluvytváří. Šlo jen o to napsat a nahrát písničky, které v sobě budou mít dostatek nápaditosti, přitažlivosti i melodie, aby se mohly rovnat s těmi nejlepšími staršími.