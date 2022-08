Herec Oldřich Kaiser: Nemusel jsem se učit text

Stejně jako u minulých dvou snímků se inspiroval skutečnými událostmi, z nichž stvořil příběh muže, jenž musí čelit zlu, které se zdá být silnější než sama příroda. Nad jeho zahradnictvím se totiž hodlá usadit nový majitel zámku a vše včetně okolní krajiny chce přetvořit podle svého. Zahradnictví chce koupit, a když je jeho nabídka odmítnuta, přikročí k razantnějšímu „vyjednávání“.

Liják místo horkého sucha

V ten srpnový den se mělo podle plánu točit parné léto. Jenže z nebe poprvé po dlouhé době padaly provazy deště, půda byla rozbředlá, všechno včetně lidí promáčené. Havelka přesto s neochvějně dobrou náladou točil. „Mělo být sucho a vedro, ale takhle to má taky něco do sebe,“ poznamenal více méně pro sebe, když stopnul záběr, v němž Oldřich Kaiser v titulní roli odtáhl káru plnou nádob s vodou blátem od závory dovnitř zahradnictví.

Tragikomedie Zahradník se odehrává během čtyř ročních období, natáčení probíhá chronologicky od letošního března do toho příštího. „Kdykoliv jindy kromě srpna by bylo jedno, že prší. Jenže právě srpen měl být v „zahradníkově roku“ hodně suchý, měl mít až westernové ladění, plné žáru a prachu. Posunout natáčení jsme ale nechtěli, protože když točíme různé měsíce, neměla by si být krajina v nich podobná, “ řekl Právu Havelka a k tématu filmu dodal: „Ústřední dějová linka sice vychází z reportáže o zahradníkovi, kterému bylo ubližováno, ale během psaní se na ni nabalilo spousta dalších, protože takové věci se zkrátka dějí. I mému tátovi, na jehož statku natáčíme: někdo mu otrávil zvířata, zničil úrodu, má s tím zkrátka bohužel zkušenost dost lidí.“

Celoroční natáčení

Oba Havelkovy předchozí filmy se odehrávají ve velmi krátkém časovém úseku, tentokrát je to celý rok. „Přípravy byly díky tomu samozřejmě jiné, velmi dlouho jsme hledali lokaci, a protože jsme ji nenašli, skončili jsme tady u táty, což ovlivnilo do jisté míry i scénář, protože místo velkého zahradnictví máme k dispozici malý statek. Mnohé se mění i proto, že vždycky, když po měsíci přijedeme, vypadá zahrada jinak, než jsme předpokládali – něco jiného se urodilo, něco naopak chytlo plíseň a zašlo –, a my se musíme přírodě přizpůsobovat,“ řekl Právu Havelka.

Na otázku, co tatínek na natáčení říká, s úsměvem odpověděl: „Víte, co to je, pustit si do baráku filmaře! Je to těžké, navíc sem přijíždíme každý měsíc na pár dní a přitom si tu hodně věcí necháváme… Ale je to dobré, zvykl si. A pro nás je výhoda, že tu všechno sám vypěstoval, ví, jak co dělat, aby to bylo uvěřitelné. V tom pomáhá i Olda Kaiser, který toho jako nadšený amatérský zahradník ví sám hodně, a ještě máme jako poradce dlouholetého zahradníka pana Plíhala.“

Oldřicha Kaisera podle jeho vlastních slov kromě lásky k zahradě na scénáři zaujalo i to, že se nemusel učit text. „Zahradník mlčí. On už nemá co říct, je mu všechno jasné, žádné mluvené slovo tam nemá. Dělá jen zahradnické práce, jinak už mu nic nestojí za to, aby tomu věnoval jakoukoliv energii, což je postoj, který je mi blízký: většinou také hodně mlčím,“ řekl Právu Kaiser, který hraje ve filmu se svou manželkou, písničkářkou Dášou Vokatou.

Poprvé v hlíně i před kamerou

Ta nejen stojí před filmovou kamerou poprvé, ale také se poprvé „seznámila“ s hlínou. „To bude objev filmu, ta v životě nestrčila do hlíny ruku, takže jsem byl zvědavý, jak se s tím popasuje. S králíky, s drůbeží… Ale jde jí to, na první dobrou usekla slepici hlavu. Sama v sobě objevila talent; ale aby něco zasadila, k tomu ji rozhodně nepřinutím,“ řekl Kaiser a o své ženě dodal, že jakkoliv je ve filmu debutantka, nebojí se nosit spoustu nápadů.

„Ani já bych si nedovolil režisérovi mluvit do záběrů, ale ona, protože nemá žádnou zkušenost, mluví do všeho. Když se jí nelíbí kostým, prostě si ho neobleče a radši si přinese z domova svoje oblečení. A režisér její nápady často přijímá.“ Kaiser s Vokatou budou mít ve filmu i pěvecký duet, ona bude hrát na housle, on na kytaru.

Štěpán Kozub jako sekuriťák

Roli sekuriťáka, kterého si najal majitel zámku, aby „ohlídal“ například to, že se k zahradníkovi nedostanou zákazníci, dostal Štěpán Kozub. Jeho postava tráví většinu času v malém přívěsu u závory, která odděluje zahradnictví od zbytku světa.

„Jsem moc rád, že mě oslovil Jirka Havelka, jehož práci mám rád a obdivuji jak tu divadelní, tak filmovou, která je sice krátká, ale velmi výrazná. Sedli jsme si i lidsky, možná je to tím, že i on se jako herec zabývá komedií, má své improvizační uskupení, takže myslím, že nás něco spojuje. A to, že hlavní roli hraje pan Kaiser, je splněný sen dospívajícího kluka: když jsem studoval na konzervatoři, často jsem si říkal, jak by bylo fajn se s panem Kaiserem někdy při práci potkat. A teď se to děje, takže pro mě je to opravdu splněný sen,“ řekl Právu Kozub. „Je hrozně klidný, jde z něj dobrá energie, takže je to příjemné. Sem tam se nějakým fórkem trochu popíchneme, je to moc fajn.“