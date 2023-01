Helena Zeťová: Jsem šťastná, že zase funguji

Vím, že jste v poslední době nejezdila na turné. Co se vlastně v uplynulém roce 2022 dělo?

Je to asi takto. Turné k desce Consequences jsem měla naplánované zhruba od února 2020, začal ale covid, a jak všichni víme, vše se uzavřelo. Tím u mě nastaly dva roky otazníků, stejně jako u ostatních v mé branži.

Začala jsem chodit a běhat po horách, věnovala čas svým přátelům a blízkým. A když se to začalo uvolňovat, covid ustupoval, podstoupila jsem operaci, která mi dala zabrat víc, než jsem si myslela a plánovala.

Sport a vše podobné muselo jít stranou a po zbytek roku 2022 jsem se s tím různě trápila. Jako pooperační komplikace se objevily i bolesti bederní páteře, jaké jsem doposud nezažila. Každopádně už se z toho dostávám, pilně rehabilituji a jsem moc šťastná, že pomalu můžu zase normálně fungovat.

Foto: Mirek Šmikmátor Helena Zeťová

Bydlíte v chalupě na Valašsku. Jak se žije na vsi?

Já tu vyrostla. Všechny tu znám, takže je mi dobře. Vesnický život jsem částečně žila i v Řecku a navíc u mě celý život platí, že doma jsem tam, kde mám dobré přátele a rodinu.

Je tu klid, není tu tolik agrese a shonu jako v Praze. Tolik lidské únavy. Prahu miluju, ale když mluvím s přáteli, často si zoufají na náladu, která tam panuje.

Do Prahy se už nevrátíte?

Vrátím, nevrátím. Netuším, můžu jezdit na koncerty po naší zemičce z Prahy stejně jako odsud. Uvidíme, co nám osud přinese. Já se těším!

Viděl jsem na Facebooku fotky v přírodě s pejskem. Máte teď dovolenou, nebo přece jen děláte na muzice?

Jak jsem řekla, začalo to povinnou dovolenou v covidu a pokračuje rehabilitací, ale zpívám denně, sem tam mě něco nového napadne, šuplík mám naštěstí plný nápadů. Ale pořádně se do toho pustím až na jaře. Řekla jsem si, že dokud zase nevylezu na Lysou horu, nechci velký koncert. Pro mě je to na fyzičku podobně náročné.

Foto: Patricie Anderová Helena Zeťová

Chystáte v novém roce 2023 turné?

Klasické turné zatím ne, ale už mám nasmlouvané akce menšího charakteru, privátní vystoupení a tak dále. Hlavně tedy v létě. Jestli bude turné, tak na podzim. Musím zase rozhýbat kapelu, protože poslední deska si to zaslouží a především si to zaslouží mí fanoušci.

Budete nadále zpívat anglicky?

Taky. Ale i česky. To mi fanoušci vlastně vyčítali vždycky nejvíc. Tak snad je nezklamu.

Je už nějaká nová píseň?

Udělala jsem konečně opět českou písničku. A zjistila, že to česky jde! Byl to nějaký záchvěv, protože nejsem žádný textař, ale na ty ostatní, které mám nazpívané anglicky, sem tam zkusím nasadit češtinu. Když jsem byla mladší, odmítala jsem to úplně. Teď už se tomu tak nebráním. Čeština je nádherná, jen není tak zpěvná, chce to dobrý text. Uvidím, jestli to zvládnu, nebo poprosím o pomoc někoho, kdo to umí lépe.

Váš hlas fantasticky vyniká v soulových skladbách. Nechcete udělat desku klasických soulových coververzí?

To jste mě moc potěšil. Lidé mě mají za rockerku, ale já se považuju za soulovou zpěvačku. Je tu jen trochu problém. Víme, jaká hudba vede v Čechách a soulové písně v hitparádách nejsou. Naštěstí jsme už sama za sebe a můžu si tvořit, co chci, a dělat to, co cítím i bez hitparád.

Foto: Patricie Anderová Helena Zeťová

Svět muzikálu vás neláká?

Jedním slovem ne.

Slyšel jsem, že máte ráda motorky. Máte vlastní, nebo se necháte vozit jako takzvaný batůžek?

Řídila jsem motorky, ale většinou jsem byla baťůžek. A lenošivě pozorovala krajinu. Dneska už se víc bojím a dávám přednost čtyřem kolům. A mám krásné kolo, tak na jaře bude kardio. Možná vyjedu i na sněhu!

Vídáte se ještě někdy s Terezkou Černochovou z Black Milk?