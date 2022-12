Frontman Jelena Jindra Polák: Úspěch odstartovala Magdalena

Slavíte deset let úspěšné kapely Jelen. Pamatujete si váš první koncert?

Zrovna dnes jsem na to vzpomínal. První koncert jsme hráli v jazz klubu U Staré paní. Tam jsme se v základní sestavě poprvé sešli a zahráli pár písniček. Byl to pro nás obrovský zážitek, bylo tam asi deset lidí a z toho devět z rodiny. Moc hezké, jako by to bylo včera. Vlastně se nic nezměnilo, jen těch lidí chodí víc.

Název Jelen jste tenkrát vymyslel vy?

Když jsme začínali a blížil se první koncert, tak mi došlo, že musíme mít nějaký název. Někdo z kluků řekl, že bychom se mohli jmenovat Jelen podle první písničky. Já jsem říkal, že se úplně zbláznili a Jelen jen přes moji mrtvolu.

Pak jsem o tom přemýšlel a zjistil, že je to super název. Když člověk přijde na pódium a řekne: Ahoj, my jsme Jelen, naroste energie o dvě stě procent.

Foto: Ondřej Pýcha Písně kapely Jelen vycházejí z vlastní tvorby, inspirují se i country a folkem.

Nemáte po deseti letech v kapele ponorku?

Ne, je to dobré. Je to tím, že jsme se sešli dobře, všichni jsou kámoši a nelezeme si na nervy. A taky tím, že je nás hodně. Když někdo nemá náladu, tak ho necháme být a vždy je s kým si povídat. Je to i věkově hezky rozložené.

Co je váš největší hit?

Myslím, že stěžejní písnička je Magdalena. Ta to odstartovala a dodnes frčí. Koukal jsem, že má na YouTubu asi 22 milionů přehrání. A teď se překvapivě rozjela písnička z poslední desky Ještě jednu noc. Velký hit. Spousta těch písniček žije mezi lidmi, znají je, zpívají je na koncertě nebo si o ně říkají.

Třeba Klidná jako voda, ta se začala hrát v rádiích až po nějaké době, chytla se. Je to nevyzpytatelné. Nepovedlo se nám rozklíčovat, podle čeho to funguje.

Klidná jako voda je takový typický popový hit. Připomíná náladou Boba Dylana, že?

Hodně lidí říká, že jim to připomíná Not Dark Yet od Dylana. Robert Křesťan to zpíval u nás. Dokonce mě někdo nařknul, že jsem to vykradl. Já jsem se úplně vyděsil a pak jsem si to pouštěl a zjistil, že ne. Tam jsou na začátku asi dva podobné akordy a někoho se to dotklo. Myslím, že je to v pohodě.

Foto: Kateřina Poláková Jindra Polák

Většinu písniček píšete vy?

Muziku děláme dohromady a texty z devadesáti procent já.

Co když kluci v kapele řeknou: Ne, tohle hrát nebudeme?

Zatím se to nestalo. Samozřejmě, kdyby měl někdo s něčím problém a odmítal to hrát, tak bychom to nějak řešili. Když někomu připadá, že by se něco mělo zlepšit, tak na písničkách pracujeme společně. Kdokoliv přijde s lepším nápadem, je vítán. Naše priorita je, aby byla písnička co nejlepší.

Co pro vás znamenají hudební ceny Anděl?

Složitá otázka. Nedělám to pro ceny, to pro mě není motivace, ale na druhou stranu, když se to stane, člověka to ohromně potěší. Dostali jsme dva Anděly – Objev roku a Kapela roku.

Anděly dává odborná veřejnost. Je super, že si nás všímá jak odborná veřejnost, tak veřejnost obecně.

Foto: Kateřina Poláková Jindra Polák

Ve Slavíku jste byli pátí. Anketa popularity vás zajímá?

Rozhodně nás to potěšilo, ale není to nějaká meta, že bychom půl roku předtím žhavili sítě a psali: Hlasujte pro nás. Pro nás je největší motivace hrát naše písničky a dostat je mezi co nejvíc lidí. To se nám povedlo daleko víc, než jsme si troufali doufat.

K desátému výročí vás čeká megashow v O2 areně 2. prosince 2023. Co tam předvedete navíc?