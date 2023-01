Fotografie z filmu o Amy Winehouseové vyvolaly kontroverze, fanoušci navrhují bojkot

Že vzniká celovečerní film Back to Black, který přiblíží život britské zpěvačky Amy Winehouseové, bylo oznámeno relativně nedávno. Velmi rychle však dokázal naštvat některé fanoušky i filmové diváky. Přestože se o jeho produkci starají i blízcí zpěvačky, panují již nyní pochybnosti, zda by si toto umělkyně, která zemřela v červenci roku 2011, opravdu přála a jestli si to zaslouží.

Foto: Profimedia.cz Amy Winehouseová na festivalu Glastonbury v roce 2007.