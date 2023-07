Fotograf David Těšínský: Snažím se něco zajímavého vyhledávat

Většinou v galeriích a v českých centrech ve světě. V případě Jižní Koreje to bylo za podpory ministerstva zahraničních věcí a českého centra v KF galerii v Soulu. V případě Japonska byla výstava v českém centru v Tokiu.

Dalo by se to tak říct. Ale spíš volně. Líbil se mi název Jiná krása, a tak ho používám i u svých výstav. Protože všechny fotografie a všechny příběhy, které s nimi souvisí, jsou pokaždé propojeny v jeden celek. Vždycky se snažím na svých besedách vysvětlovat nejen vznik děl, ale i související skutečnosti. Organizátoři většinou nechávají výběr na mně, ale mnohdy se ještě poradím s kurátorem nebo ředitelem galerie.

V sedmnáctičlenném výběru byla dvě díla od nás. Jedna ukazuje člověka, který je sice milionář, ale živí se potravinami z kontejnerů u supermarketů. Bydlí v chatrči za Prahou s manželkou a milenkou. Druhá fotka ukazuje moment z pochodu gayů a lesbiček v Praze, kde v pozadí procházejí náhodně muslimky a každá se tváří trochu jinak. V tom je to kouzlo.

Že jsou ve výběru jen dvě fotografie z Čech, ale nemá žádný hlubší význam. Prostě to tak vyšlo.

Co máte v plánu potom?

Nastává čas pro novou tvorbu. Našel jsem produkci, která bude točit na základě mých reportážních fotografií dokumentární film. Hlavní hrdina je bývalý neonacista a rasista Josef, který žil v Africe. Kromě toho jedu fotit do Ghany a Nigérie. Potom také do Grónska.

Nejsou to žádné fotografické expedice. Každý rok se totiž s mým americkým bratrancem scházíme někde ve světě a tentokrát to bude na Islandu. Odtud odlétáme do grónského hlavního města Nuk. Budu tam zhruba deset dní, tak snad udělám nějaké městské fotografie.