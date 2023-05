ŽEBŘÍČEK: Super Mario vede s jistotou. Z desítky vypadl Avatar

Uplynulý víkend v českých kinech s sebou přinesl konec jedné jistoty, a to té, že v žebříčku deseti nejnavštěvovanějších snímků bude i film Jamese Camerona, Avatar: The Way of Water. Poprvé od své prosincové premiéry z ní vypadl. Prvenství naopak s přehledem, již několik týdnů, hájí roztomilá postavička instalatéra, Super Mario Bros. ve filmu.

Super Mario Bros. ve filmuVideo: CinemArt