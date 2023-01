ŽEBŘÍČEK: Avatar nedává v kinech konkurenci šanci. Bodoval i superšpion Orson Fortune

I o uplynulém víkendu nejvíce diváky v českých kinech lákal Avatar: The Way of Water, na který si od prosincové premiéry koupilo lístky už více než 957 tisíc diváků. Ani desítka nejnavštěvovanějších filmů se tak příliš nemění. Nově se do ní dostaly snímky Osm hor a Operace Fortune: Ruse de guerre.

Trailer k filmu OPERACE FORTUNE: RUSE DE GUERREVideo: Vertical Ent.