Vrací se želví puberťáci, Želvy Ninja. Ve filmu bojují s mutanty

Po letech, kdy se stranili světu lidí, se rozhodnou získat jejich srdce. A jelikož bydlí v New Yorku, budou bojovat o přízeň Američanů. Lehké to ale želví bratři rozhodně mít nebudou, do cesty se jim totiž postaví mutanti. Nová dobrodružství známých postav slibuje film Želvy Ninja: Mutantní chaos. Do českých kin vstoupí 3. srpna.

Želvy Ninja: Mutantní chaosVideo: CinemArt

Článek Jeho tvůrci nyní představili trailer a tvrdí, že příběh je více než nosný. Želví bratři jako správní puberťáci v něm touží po uznání. Věří, že – stanou-li se hrdiny – lidé je přijmou takové, jací jsou. Zelené, s krunýřem… Foto: CinemArt Čtyři puberťáci, pravda želví, a jejich nová kamarádka. V tom, aby se jim to povedlo, jim pomáhá jejich nová kamarádka April O'Neilová. Jenže přesila na straně zla je veliká. Tajemný zločinecký syndikát má za sebou armádu mutantů a není vůbec jisté, zda Leonardo, Donatello, Michelangelo a Rafael zvládnou ve střetu s nimi obstát. Příběh do světových kin vrací společnost Paramount. Režie se ujali Jeff Rowe a Kyler Spears. Anketa Vyrůstal/a jste na příbězích o želvích hrdinech Ninja? Ano 100 % Ne 0 % Celkem hlasovali 4 čtenáři.