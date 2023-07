RECENZE: Idol se prodává sexem a narážkami na hollywoodskou představu o hudebním průmyslu

Tím spíš, že jde o přestřelenou fantazii Sama Levinsona a jeho tvůrčího týmu. Ten naservíroval rádoby přitažlivou minisérii, která pluje někde mezi sexy atmosférou hudebních klipů z přelomu tisíciletí a odlehčenou konverzační sondou do hlav hollywoodských agentů jezdících limuzínami. Bohužel s miskami vah výrazně na straně eroticky laděného pozlátka.

Čtyři z celkem pěti epizod sází na náhodu či snad šťastnou hvězdu, zda se jedinec v prostředí domácího kina ještě vrátí, týden co týden obrněn trpělivostí. Za času pilotních epizod pro americké kabelové televize by to byla věc takřka nepředstavitelná.