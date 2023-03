Jména vítězů Českých lvů znají předem. Nižborští skláři pracovali v utajení

„Bývá to poslední, tajná fáze zdejší výroby. Připravené sošky se odnesou na pískování jmen, to se bude dělat za zamčenými dveřmi nejspíš do pátku. Hned po vypískování se sošky zabalí a převezou do Prahy na předávání,“ přiblížil Právu, které je spolu se zpravodajským serverem Novinky.cz mediálním partnerem soutěže, brusič nižborské sklárny Rückl Kristián Fituš, který má finální přípravu sošek na starosti.