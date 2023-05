Jaroslav Plesl: Z postelových scén už mívám obavu

Do českých kin se dostala nová komedie režisérky Jitky Rudolfové Život pro samouky. Vedle Jany Plodkové v hlavní roli se diváci mohou těšit mimo jiné i na Davida Švehlíka, Václava Neužila nebo Jaroslava Plesla. „Je to chytrá, svěží a vtipná komedie,“ láká je do kin první jmenovaný.

Článek Hlavní postavou filmu je Klára, které se rozpadne manželství. Na prahu čtyřicítky se tak ocitá tam, kde si nikdy nebyla moc jistá, ve světě, kde si znovu hledá partnera. Do cesty jí přichází třeba David Švehlík. „Na natáčení jsem se těšil, stejně jako na pár kamarádů,“ uvedl s tím, že nabídku na roli přijal i kvůli tomu, že mohl poprvé natáčet s Jitkou Rudolfovou. Foto: Bontonfilm Václav Neužil hraje jednoho z mužů, na které Klára (Jana Plodková) narazí Podobně to měl i Jaroslav Plesl, který hraje manžela Jany Plodkové. Přiznal se i k tomu, že má ve filmu „jednu postelovku“ a těmto situacím se již snaží vyhýbat : „Herec má nějak vypadat. Já se dostávám do věku, kdy už nejsem úplně Apollón. Z postelových scén už mívám obavu.“ Rychlé natáčení „Bylo to rychlé, intenzívní, v menším štábu, takže až takové rodinné natáčení, řekla bych. Většinu štábu už jsem navíc znala z natáčení pohádky Hodinářův učeň. A to se pak pracuje mnohem líp, když už víte, s kým strávíte čas,“ charakterizovala práci sama Plodková s tím, že díky tomu, že se skoro všichni znali, šlo vše hladce. Život pro samouky Komedie, délka: 95 minut

Režie: Jitka Rudolfová

Hrají: Jana Plodková, Jaroslav Plesl, Barbora Seidlová, Zuzana Kronerová, David Švehlík, Václav Neužil, Lukáš Příkazký, Simona Babčáková a další

Premiéra: 11. května 2023