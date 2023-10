Badatel Jiří Padevět: Vzkaz Mašínů je naprosto jednoznačný. Zlu se neustupuje

V článku, který Jiří Padevět k filmu připravil, mimo mnohé jiné uvedl: „Příběh bratrů a jejich odbojové skupiny je dodnes označován jako něco, co rozděluje společnost. Ano, rozděluje ji na ty, kteří nechápou smysl boje proti zlu, a na ty, kteří tento boj chápou. Díky filmu Bratři se, myslím, vrátí mašínovský příběh do veřejného prostoru v novém světle a pomůže pochopit, proč je nutné za svobodu bojovat i proti násobně silnějšímu nepříteli. Bratři bezpochyby dokážou zejména mladým divákům přiblížit pro ně zcela nepochopitelnou realitu totalitního státu, který by svým občanům nejraději nařizoval, co si mají myslet, koho mají nenávidět a co si mají dát k večeři.“