Filmové premiéry: Němá tajemství, Moje tlustá řecká svatba III a Sestra II

Toulin tatínek byl Řek jako poleno, americkému občanství navzdory. Jeho snem bylo vrátit se do rodné vesnice a sejít se se starými kamarády. Toula se rozhodne spojit příjemné s užitečným, a tak naplánuje rodinný výlet. Ten ale v podání klanu Portokalů znamená, že půlka letadla do Řecka patří jen jim. A protože platí, že čím větší je rodina, tím větší jsou problémy, má se země pod Akropolí na co těšit.