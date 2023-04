Filmové premiéry: Invalida, Národ velryb, Bratr a sestra, Smrtelné zlo: probuzení, Myška a medvěd na cestách či On se bojí

V prostředí anonymního maloměsta se odehrává příběh Laca, hrdého údržbáře místního muzea, který se kvůli své výbušné povaze ocitá v nesprávném čase na nesprávném místě a po setkání s drsnými podvodníky skončí na vozíku. Když pak zjistí, že spravedlnost je nedosažitelnou utopií, rozhodne se vzít věci do vlastních údržbářských rukou.

Jednoho dne objeví malý chlapec na odlehlé pláži vyplavenou velrybu. Během boje o její záchranu se vydáme na dobrodružnou výpravu za tvory, kteří obývají světové oceány od nepaměti. Jak se velryby domlouvají a dá se to vůbec zjistit? Jak spolupracují při lovu? Kde tráví zimu a kde léto? A dokážou i velrybí mláďata zlobit své rodiče?

Alice je herečka, Louis je bývalý učitel a básník. Oba jsou padesátníci, Alice svého bratra nenávidí už přes dvacet let. Po celou tu dobu se neviděli — když Louis náhodou na sestru někde narazil, ona ho ignorovala a utekla před ním. Náhlá smrt v rodině je ale přinutí, aby se znovu setkali. A protože mezi nimi kdysi láska existovala, možná až příliš velká, je otázkou, zda nenávist dokážou překonat.

Hororový thriller vypráví zvrácený příběh dvou odcizených sester, jejichž shledání přeruší probuzení démonů posedlých masem, což je vrhne do totálního boje o přežití, v němž čelí té nejhorší verzi rodiny, jakou si lze představit.

Když se rozbijí Ernestovy zamilované housle, musí se on i myška Celestina vrátit do jeho rodné země Breptánie. Jen tam je dokáží opravit, je to totiž země hudbě a hudebníkům zaslíbená. Když však oba navzdory všem překážkám dorazí na místo, čeká je nemilé překvapení. Jakékoliv hraní na hudební nástroje i zpěv jsou totiž v celé zemi zákonem zakázané. Ale Ernest a Celestina se tímto nesmyslem rozhodně nemíní řídit.