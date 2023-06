Amerikánka dorazí do kin příští rok, zatím uvádí živý trailer

Představení s názvem Snowflakes má podobu muzikálu, činohry, fashion show, je to živá upoutávka na film Amerikánka a další kapitola příběhu o tom, že naději, pokud se jí nerozhodneme vzdát sami, nám nikdo vzít nedokáže.

Vedle více než třiceti dětí uvidí diváci na jevišti i Pavlu Beretovou, Lucii Žáčkovou a zpěváky Adonxse, Annabelle a Thomase Seana Pšeničku. Hrát se bude v divadle Jatka 78 v Praze a vydá se také na turné do regionů.

„Film Amerikánka našel svou energii nejen ve skutečném příběhu, letech práce na filmovém scénáři nebo jeho následné adaptaci do divadelní inscenace, ale především ve výjimečném dětském kruhu interpretů, který vzešel z dětských domovů a vydělených skupin spojených s dětmi z rodin, jakou je ta vaše. Dětský kruh, který stojí na autenticitě osudu každého z nich. Odhodlání, soudržnost a touha po životě, to vše se otisklo do vznikajícího filmu a stalo se jeho dalším smyslem,“ vysvětlil producent a režisér projektu Viktor Tauš.