Filmové premiéry: Jedna sekunda, Minamata a Čelisti

William Eugene Smith se proslavil jako jeden z nejuznávanějších fotoreportérů druhé světové války. Na začátku sedmdesátých let ale žije samotářsky, rezignuje na svou kariéru. Změna nastane, když jej redaktor slavného časopisu Life Robert Hayes tajně vyšle do japonského rybářského města Minamata. Zdraví a život jeho obyvatel, a především dětí, jsou zde po desetiletí ohrožovány jedovatou rtutí, kterou do moře vypouští chemická továrna.