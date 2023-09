Filmová romance After míří do finále. Padesát odstínů pro teenagery jde do kin

Pátá a závěrečná kapitola filmového a knižního fenoménu After, na kterou čekají miliony fanoušků po celém světe, zamíří za pár dnů i do českých kin. A to pod názvem After: Odloučení. Poslední díl série si odbude premiéru už tento týden. Navazuje na knihy Anny Toddové, které se staly celosvětovými bestsellery.

Trailer k filmu After: OdloučeníVideo: Bontonfilm

Článek Filmová romance získala v minulosti přezdívku „Padesát odstínů šedi pro teenagery“. A co se týče děje, lze ji směle použít i na poslední, pátou část série. Diváci v něm nahlédnou hlouběji do Hardinovy duše. Snímek jim přinese odpověď na otázku, zda osudová i bolestivá láska Hardina a Tessy spojí jejich životy v dobrém i zlém, anebo zda se jejich cesty rozdělí jednou provždy. Po jejich odloučení totiž začíná Tessa nový život, zatímco Hardina stíhají jeho vnitřní démoni. Vydává se do Portugalska vyrovnat se s nehezkou minulostí a najít cestu k životní lásce, která pro něj nikdy nebyla tak daleko. Potřebuje se vyrovnat se svými chybami, aby se pokusil svou osudovou lásku Tessu získat zpět. Bude ho ale Tessa chtít vůbec ještě vidět? A jak by takové setkání mohlo dopadnout? Pro zájemce budou odpovědi dostupné od tohoto čtvrtka. Zajímavé také je, že původně nebyl pátý filmový díl ani v plánu, ale při dokončování předchozího snímku After: Pouto si filmaři uvědomili, že řada otázek zůstala otevřená. Padesát odstínů pro teenagery „Když jsem poprvé četl scénář Odloučení, hned jsem se do něj ponořil. Je skvělé objevit všechny části Hardinovy duše a přidat do skládačky celého příběhu poslední kousky,“ říká Hero Fiennes Tiffin a pokračuje: „V After: Odloučení jsou sexuální scény, skákání z útesů, rvačky, nové herecké tváře, návraty některých herců a samozřejmě hromada věcí, které diváci ještě neviděli.“ After: Odloučení (2023) Délka: 94 minut

Žánr: romantický

Režie: Castille Landon

Hrají: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Mimi Keene, Benjamin Mascolo, Louise Lombard and Stephen Moyer a další

Premiéra: 21. září 2023