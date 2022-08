Festival představuje street art a graffiti

Iniciátorem a ředitelem festivalu je galerista Petr Hájek z pražské The Chemistry Gallery, k němuž se přidali galeristé z Villy Pellé, Bold Gallery a Karpuchina Gallery. Všechny zúčastněné galerie se zapojily jak výstavami, tak doprovodnými programy.

„Když jsem v roce 2008 začínal s The Chemistry Gallery, chtěl jsem se původně věnovat právě streetartové scéně, ale potom jsem si uvědomil, že tolik autorů tady zase nemáme, abych na nich mohl stavět celoroční program, a tak jsem se zaměřil hlavně na mladé začínající tvůrce z uměleckých škol. Jenže streetartovou scénu mám opravdu moc rád, a tak se každý rok snažím uspořádat aspoň dvě tři výstavy autorům, kteří vycházejí právě z tohoto prostředí. Asi před pěti lety se pak zrodila i myšlenka věnovat této scéně speciální festival. Letos se ji konečně podařilo uskutečnit, a to hlavně díky tomu, že jsme se spojili s programem Umění pro město, který má Galerie hl. města Prahy,“ řekl Petr Hájek Právu.

Nový pražský festival, jehož první ročník se koná od začátku června do konce září, se bude konat jako bienále a každé dva roky by měl kromě výstav v galeriích přinést do ulic Prahy i několik nových legálních velkoformátových maleb ve veřejném prostoru, takzvaných muralů.