Druhý koncert vyprodal Marek Ztracený za dvě hodiny. Fanoušci rozhodnou o třetím

„Vnímám, kolika z vás se nepodařilo vstupenky koupit a kolik z vás je zklamaných. Já vás tam chci. Chci, abyste byli u toho, avšak jediný možný a také definitivně poslední termín, který bychom mohli přidat, je 16. června, tedy v pátek. To je ale do jisté míry trochu nefér vůči těm, kteří nakupovali jako první,“ reagoval zpěvák na sociálních sítích.

„Teď jde o to, jestli by fanoušci, na kterých nám maximálně záleží, měli pochopení a natolik dobré srdce, že by dopřáli tenhle zážitek dalším třiceti tisícům z vás, nebo ne. Necháme tedy rozhodnout je. Máte to ve svých rukou pouze vy, a pokud vás zajímá názor mě a kapely, strašně moc bychom si to přáli a žádáme vás tímto o svolení. Slibujeme, že vám v sobotu a neděli zahrajeme o písničku navíc a že spoustě lidí uděláte radost. Nicméně platí, že rozhodujete vy,“ dodal.