Dokumentaristka Helena Třeštíková byla v Barceloně oceněna za mimořádné celoživotní dílo

Barcelonský festival uvede v Katalánské filmotéce režisérčinu retrospektivu, která bude zahrnovat tři z jejích nejslavnějších titulů: Katka (2010), portrét mapující čtrnáct let v životě mladé narkomanky a její marný boj se závislostí; Soukromý vesmír (2012), ve kterém Třeštíková téměř čtyři desetiletí natáčí českou rodinu na pozadí pádu stalinského socialismu a vstupu do Evropské unie, a snímek René - Vězeň svobody (2021), pokračování dokumentu René (2008), ve kterém se filmařka znovu setkává se svým hrdinou, mladíkem, kterého natáčela dvacet let ve věznici pro mladistvé.