David Žbirka: Je ještě pár nevydaných písní

Na co jste myslel, když jste na pódium pro ceny chodil?

Vzpomínal jsem na nahrávání desky v našem domácím studiu v Praze a následně s Patrickem Fitzroyem v Londýně. Přehrával jsem si v hlavě všechnu tu práci, která byla do vzniku alba vložena. Říkal jsem si také, že by na ně byl táta pyšný a že mě těší, jak skvělý ohlas má.

Skladba Nejsi sám zvítězila v kategorii Píseň roku. Napadlo vás, když vám otec řekl, abyste ji nazpíval s ním, že by mohla být tak úspěšná?

Rozhodně ne, ani ve snu by mě to nenapadlo. Navíc jsem v ní vůbec zpívat neměl. Původně to měl být klasický duet muže a ženy. Na základě toho, jak jsem nazpíval demonahrávky, se ale táta na poslední chvíli rozhodl, že bych s ním měl tu písničku zpívat já. Přitom jsem na těch demosnímcích zpíval jen kvůli tomu, abychom měli představu, jak bude písnička vypadat se dvěma hlasy.