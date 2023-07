Cestovatel Emil Holub dodnes přitahuje muzejníky i umělce

„Od začátku jsem věděl, že nechci vytvořit klasickou životopisnou výstavu, která by začala narozením Emila Holuba, popsala všechny etapy jeho života a skončila jeho smrtí,“ říká její autor, historik umění a ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky Tomáš Winter. „Chtěl jsem zjistit, proč se z Emila Holuba stal nejpopulárnější český cestovatel, jak se z něj stávala legenda a kdo tuto legendu vytvářel.“

Na začátku samozřejmě nechybí časová osa, abychom se mohli seznámit se základními fakty cestovatelova života. Emil Holub se narodil 7. října roku 1847 v Holicích v dnešním Pardubickém kraji. Vystudoval medicínu na tehdejší Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, do historie se však nejvíce zapsal jako cestovatel a etnograf.

Zásadní pro něj byla četba afrického cestopisu Davida Livingstona. „Byla to jedna z motivací, proč se rozhodl pro jižní Afriku, šel v jeho stopách,“ vysvětluje náš doprovod. Dohromady Emil Holub strávil v Africe jedenáct let - sedm let během první výpravy, čtyři roky při té druhé.