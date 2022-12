České Budějovice budou novým místem zločinu

Jan Hřebejk natočil pro třináctidílnou sérii dva díly. Odehrávají se na zámku v Blatné a na Hluboké. „Ocenil jsem, že si Martin Froyda uvědomil podstatnou hodnotu, kterou je lokálnost a konkrétnost prostředí. Vyplatilo se to už při natáčení Místa zločinu Ostrava,“ řekl s tím, že když točili plzeňské případy, hledaly se podle napsaných scénářů dané lokace, ale někdy se to nepodařilo. „Například nás nepustili do nemocnice, tak jsme to natočili v Praze, a lidi to potom pochopitelně štvalo,“ vrátil se pár let zpátky.